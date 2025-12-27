Спасатели помогли женщине с детьми, у которой заглохла машина на трассе в РТ
В Мамадышском районе Татарстана, на 964-м километре трассы М7, сломался автомобиль Ford.
В машине находились женщина и трое детей. Они начали замерзать, потому что в автомобиле сломался двигатель.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие спасатели доставили 34-летнюю женщину, двух девочек 16 и 10 лет и пятилетнего мальчика в расположение ЗПСО №5.
Их напоили горячим чаем и провели экскурсию по подразделению, пока они ждали родственников.