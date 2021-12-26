Спасатели помогли замерзшему водителю, у которого кончился бензин, доехать до АЗС в РТ
В районе пяти часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Лаишевском районе, на перекрёстке «Зимняя горка» в селе Сокуры замерзает водитель, у которого кончился бензин в автомобиле.
Прибывшие на место спасатели обогрели мужчину в аварийно-спасательной машине, после чего транспортировали его машину до ближайшей заправки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.