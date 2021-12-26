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Ру Тат
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Происшествия
26 декабря 2021  18:35
Павел Климчак

Спасатели помогли замерзшему водителю, у которого кончился бензин, доехать до АЗС в РТ

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В районе пяти часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Лаишевском районе, на перекрёстке «Зимняя горка» в селе Сокуры замерзает водитель, у которого кончился бензин в автомобиле.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Прибывшие на место спасатели обогрели мужчину в аварийно-спасательной машине, после чего транспортировали его машину до ближайшей заправки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#бензин #спасатели
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