Спасатели помогли замерзающей паре на трассе М12 в Мамадышском районе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На 950‑м километре трассы М12 в Мамадышском районе спасатели пришли на помощь супругам из Тюменской области, которые едва не замерзли после поломки автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

У кроссовера Omoda C5 потек антифриз, двигатель заглох, и машина не заводилась. Супруги, находившиеся внутри, сообщили, что начинают замерзать.

Прибывшие спасатели пересадили 45‑летнего мужчину и 43‑летнюю женщину в теплый служебный автомобиль, напоили горячим чаем и дождались вместе с ними прибытия эвакуатора. Никто не пострадал.