Спасатели помогли заблудившемуся татарстанцу выбраться из леса

Заблудившись в лесу, 64-летний мужчина позвонил по номеру вызова спецслужб 112. Он рассказал, что зашел в лес со стороны реки Вятка и оставил автомобиль, предположительно, со стороны Сосновской дороги.

На поиски мужчины отправились спасатели ЗПСО №4. Прибыв на место, они включили сигнальную громкоговорящую установку. Услышав сигналы, мужчина выбрался из леса к спасателям. В медицинской помощи он не нуждался. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.