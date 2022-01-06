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Ру Тат
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Происшествия
6 января 2022  09:07
Полина Шевчук

Спасатели помогли троим татарстанцам, авто которых увязло в поле в снегу

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Спасатели помогли троим татарстанцам, авто которых увязло в поле в снегу

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Мамадышском районе республики возле населенного пункта Катмыш на проселочной дороге в поле в снегу застрял автомобиль.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в машине находились три человека. Самостоятельно выехать они не могли, стали замерзать, к тому же в авто заканчивался бензин.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №5 усадили тарастанцев в служебный автомобиль, напоили горячим чаем, а после помогли вытащить машину из сугроба. 

#помощь спасателей #МЧС РТ
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