Спасатели помогли троим татарстанцам, авто которых увязло в поле в снегу

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Мамадышском районе республики возле населенного пункта Катмыш на проселочной дороге в поле в снегу застрял автомобиль.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в машине находились три человека. Самостоятельно выехать они не могли, стали замерзать, к тому же в авто заканчивался бензин.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №5 усадили тарастанцев в служебный автомобиль, напоили горячим чаем, а после помогли вытащить машину из сугроба.