Спасатели помогли согреться двоим татарстанцам, чье авто застряло в снегу

По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе, на Ямашевском поле автомобиль застрял на снежной дороге. В салоне авто замерзают два человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По прибытии спасатели посадили 28-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку в свой автомобиль, чтобы они отогрелись. Им дали одеяло и горячее питье. После этого спасатели помогли откопать застрявшую в снегу машину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.