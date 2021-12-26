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Ру Тат
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Происшествия
26 декабря 2021  10:32
Павел Климчак

Спасатели помогли согреться двоим татарстанцам, чье авто застряло в снегу

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По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе, на Ямашевском поле автомобиль застрял на снежной дороге. В салоне авто замерзают два человека.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По прибытии спасатели посадили 28-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку в свой автомобиль, чтобы они отогрелись. Им дали одеяло и горячее питье. После этого спасатели помогли откопать застрявшую в снегу машину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели #застрял в снегу
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