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Руc Тат
Происшествия 23 сентября 2023 11:40

Спасатели помогли найти пенсионерку, заблудившуюся в Боровецком лесу в РТ

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Накануне днем спасатели помогли бабушке, заблудившейся в лесу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожилая женщина отправилась в Боровецкий лес в Тукаевском районе и заблудилась. На место отправились спасатели Набережночелнинского ПСО.

Через три часа женщина нашлась, медицинская помощь ей не требовалась.

#спасли бабушку
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