Спасатели помогли найти пенсионерку, заблудившуюся в Боровецком лесу в РТ

Накануне днем спасатели помогли бабушке, заблудившейся в лесу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожилая женщина отправилась в Боровецкий лес в Тукаевском районе и заблудилась. На место отправились спасатели Набережночелнинского ПСО.

Через три часа женщина нашлась, медицинская помощь ей не требовалась.