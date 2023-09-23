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Спасатели помогли найти пенсионерку, заблудившуюся в Боровецком лесу в РТ
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Накануне днем спасатели помогли бабушке, заблудившейся в лесу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожилая женщина отправилась в Боровецкий лес в Тукаевском районе и заблудилась. На место отправились спасатели Набережночелнинского ПСО.
Через три часа женщина нашлась, медицинская помощь ей не требовалась.
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