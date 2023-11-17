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Спасатели помогли мужчине, у которого на пустыре в Ново-Савиновском районе отнялись ноги
Сегодня поступило сообщение, что в Ново-Савиновском районе недалеко от железной дороги у 53-летнего инвалида отнялись ноги, он лежит на земле и не может двигаться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Специалисты оперативной дежурной смены Главного управления созвонились с инвалидом по видеозвонку и определили на карте, где он примерно находится. Информацию передали спасателям.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 отыскали мужчину, оказали ему первую помощь и передали врачам.
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