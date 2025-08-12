Спасатели помогли казанскому школьнику снять застрявшее на пальце кольцо

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани ‎родители 7-летнего мальчика обратились за помощью к спасателям, чтобы снять застрявшее на пальце кольцо.

Оказалось, что палец мальчика сильно отек и он не смог самостоятельно снять украшение. Спасатели за считаные минуты аккуратно освободили палец.

‎«Обычно пальцы опухают вечером, и те, кто носит кольца, часто сталкиваются с проблемой, как их снять. Прежде чем обращаться в травмпункт или МЧС, попробуйте намылить палец, затем просуньте под кольцо нитку и намотайте ее на палец, плотно, виток за витком, начиная от кольца, через сустав до середины пальца. Затем, взявшись за конец, просунутый под кольцо, начинайте сматывать нитку. И кольцо снимется с пальца. Также не стоит забывать про «бабушкин метод» – просто намылить палец под холодной водой», – рассказал начальник зонального поисково-спасательного отряда №2 Казани Поисково-спасательной службы РТ Юрий Ковалев.

‎Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, если вы примерили кольцо, которое явно вам туго, старайтесь снять его как можно скорее. Иначе палец опухнет – и никакие нитки уже не помогут.