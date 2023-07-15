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Спасатели помогли девушке, застрявшей в качелях в одном из казанских дворов
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Минувшей ночью поступило сообщение о том, что в одном из казанских дворов в детских металлических качелях застряла 21-летняя девушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
О случившемся сообщила ее сестра.
Прибывшие спасатели зонального поисково-спасательного отряда в течение 7 минут провели деблокировку, разрезав при помощи специальных инструментов поручень сидения качели.
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