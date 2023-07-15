Спасатели помогли девушке, застрявшей в качелях в одном из казанских дворов

Минувшей ночью поступило сообщение о том, что в одном из казанских дворов в детских металлических качелях застряла 21-летняя девушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О случившемся сообщила ее сестра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие спасатели зонального поисково-спасательного отряда в течение 7 минут провели деблокировку, разрезав при помощи специальных инструментов поручень сидения качели.