Спасатели помогли четырехлетнему мальчику, застрявшему ногой в качелях в Казани

По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Габишева у четырёхлетнего мальчика застряла нога в качелях.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие спасатели ЗПСО №2 разжали металлические конструкции качели с помощью специального инструмента и освободили мальчика. Ребёнка передали родственникам, которые отказались от помощи медиков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.