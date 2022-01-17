Спасатели помогли четырехлетнему мальчику, застрявшему ногой в качелях в Казани
По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Габишева у четырёхлетнего мальчика застряла нога в качелях.
Прибывшие спасатели ЗПСО №2 разжали металлические конструкции качели с помощью специального инструмента и освободили мальчика. Ребёнка передали родственникам, которые отказались от помощи медиков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.