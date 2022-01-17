news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 января 2022  07:45
Павел Климчак

Спасатели помогли четырехлетнему мальчику, застрявшему ногой в качелях в Казани

news_top_970_100

По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Габишева у четырёхлетнего мальчика застряла нога в качелях.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Прибывшие спасатели ЗПСО №2 разжали металлические конструкции качели с помощью специального инструмента и освободили мальчика. Ребёнка передали родственникам, которые отказались от помощи медиков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#застрял ребенок #спасатели
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное