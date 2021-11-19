Спасатели помогли челнинке, которой на работе проткнуло палец иглой от швейной машинки

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал, что в Челнах на улице Низаметдинова на швейном производстве сотрудница насквозь проткнула палец иглой от швейной машинки. Аппарат заклинило и палец вытащить не удается.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №6 при помощи специнструмента срезали лапку швейной машинки вместе с иглой и освободили палец. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.



Фото: © ГУ МЧС России по РТ