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Ру Тат
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Происшествия
19 ноября 2021  09:07
Полина Шевчук

Спасатели помогли челнинке, которой на работе проткнуло палец иглой от швейной машинки

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Спасатели помогли челнинке, которой на работе проткнуло палец иглой от швейной машинки

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал, что в Челнах на улице Низаметдинова на швейном производстве сотрудница насквозь проткнула палец иглой от швейной машинки. Аппарат заклинило и палец вытащить не удается.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №6 при помощи специнструмента срезали лапку швейной машинки вместе с иглой и освободили палец. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.
 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#МЧС РТ #помощь спасателей
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