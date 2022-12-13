Спасатели помогли бабушке в Казани, которая застряла на чердаке дома, проверяя дымоход

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Казани на улице Азина пожилая женщина забралась на крышу частного дома и не может слезть. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте установлено, что бабушка собиралась проверить расширитель на трубе, но спуститься вниз самостоятельно не смогла. Прибывшие по вызову спасатели помогли 82-летней женщине по лестнице спуститься вниз.