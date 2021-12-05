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Ру Тат
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Происшествия
5 декабря 2021  12:14
Павел Климчак

Спасатели передали медикам рыбака, которому стало плохо на льду в Татарстане

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Во время патрулирования на воздушной подушке около посёлка Ташкирмень инспекторы ГИМС со спасателями ЗПСО №2 получили сообщение о том, что на льду реки Кама в районе села Атабаево одному из рыбаков стало плохо.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели прибыли на место, перенесли мужчину пожилого возраста на воздушную подушку и доставили на берег, где передали его медикам скорой помощи. Рыбака госпитализировали в РКБ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Рыбак #спасатели #Кама
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