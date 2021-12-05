Спасатели передали медикам рыбака, которому стало плохо на льду в Татарстане

Во время патрулирования на воздушной подушке около посёлка Ташкирмень инспекторы ГИМС со спасателями ЗПСО №2 получили сообщение о том, что на льду реки Кама в районе села Атабаево одному из рыбаков стало плохо.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели прибыли на место, перенесли мужчину пожилого возраста на воздушную подушку и доставили на берег, где передали его медикам скорой помощи. Рыбака госпитализировали в РКБ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.