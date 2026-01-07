Спасатели отыскали в лесу на Лебяжьем пожилую лыжницу, страдающую болезнью Альцгеймера

Сообщение о том, что в лесу у озера Лебяжье потерялась пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как выяснилось, 74-летняя женщина ушла в лес кататься на лыжах и пропала.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №2 выехали в указанный участок леса на снегоходе. Женщину они нашли вблизи ЖК «Залесный Сити».

Ее передали родственникам и сотрудникам полиции.