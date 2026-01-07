news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 января 2026 19:52

Спасатели отыскали в лесу на Лебяжьем пожилую лыжницу, страдающую болезнью Альцгеймера

Читайте нас в
Телеграм

Сообщение о том, что в лесу у озера Лебяжье потерялась пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как выяснилось, 74-летняя женщина ушла в лес кататься на лыжах и пропала.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №2 выехали в указанный участок леса на снегоходе. Женщину они нашли вблизи ЖК «Залесный Сити».

Ее передали родственникам и сотрудникам полиции.

#потерялась в лесу #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026