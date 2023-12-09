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Спасатели не дали замерзнуть дальнобойщику, у которого под Челнами сломалась фура
Минувшей ночью на 1045 километре М7 у Челнов у дальнобойщика из Беларуси сломалась фура. Мужчина замерзал, ведь этой ночью температура опустилась до -25 градусов, и попросил о помощи, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли спасатели из Челнов. Они отогрели 57-летнего мужчину, напоили горячим чаем и доставили в ближайшую гостиницу.
МЧС напоминает, что в сильный мороз лучше не предпринимать дальние поездки. Риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности — одеваться по сезону, не забывать про тёплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.
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