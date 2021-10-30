Спасатели нашли женщину и ее 6-летнего сына, которые под Казанью ушли в лес и заблудились

Сегодня днем женщина с 6-летним сыном ушли в лес в районе деревне Матюшино Лаишевского района Татарстана и пропали.

Сообщение об их пропаже поступило на номер вызова экстренных служб 112. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на поиски женщины и ее сына выехали спасатели казанского поисково-спасательного отряда.

Женщину и ребенка нашли ближе к шести часам вечера, медицинская помощь им не потребовалась. Женщина рассказала спасателям, что они с сыном пошли за грибами, но заблудились.



