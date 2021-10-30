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Ру Тат
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Происшествия
30 октября 2021  19:56

Спасатели нашли женщину и ее 6-летнего сына, которые под Казанью ушли в лес и заблудились

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Сегодня днем женщина с 6-летним сыном ушли в лес в районе деревне Матюшино Лаишевского района Татарстана и пропали. 

Сообщение об их пропаже поступило на номер вызова экстренных служб 112. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на поиски женщины и ее сына выехали спасатели казанского поисково-спасательного отряда. 

Женщину и ребенка нашли ближе к шести часам вечера, медицинская помощь им не потребовалась. Женщина рассказала спасателям, что они с сыном пошли за грибами, но заблудились. 

 

 
 

#заблудившиеся грибники
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