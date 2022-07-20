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Ру Тат
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Происшествия
20 июля 2022  13:03

Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего в озере Лесное в Казани

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Сегодня утром спасатели ЗПСО №2 нашли тело мужчины, который утонул в озере Лесное в казанском поселке Северный.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 37-летний мужчина купался в необорудованном для этого месте – дно озера не исследовано, на дне бьют холодные родники. 

Мужчина зашел в воду и через какое-то время пропал, трагедия произошла 17 июля. В течение трех дней спасатели искали тело погибшего. Обнаружили его сегодня в пяти метрах от берега в камышах на поверхности воды. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Причиной гибели мужчины стало нарушение правил поведения на водных объектах. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

 

 

#утонул мужчина
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