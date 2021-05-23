Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего накануне в районе Юрьевских пещер

Поиском мужчины занимались сразу две дежурные смены спасателей – из Буинска и Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в четыре часа ночи по номеру вызова экстренных спецслужб 112 поступило сообщение о том, что в Камско-Устьинском районе республики, около Юрьевских пещер пропал 25-летний молодой человек. Примерно в два часа ночи мужчина ушел из палаточного городка и не вернулся.

Ближе к вечеру поисковая группа нашла тело молодого человека на глубине 11 метров в Волге. Выясняются все обстоятельства случившегося.