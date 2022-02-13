news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 февраля 2022  13:59
Павел Климчак

Спасатели нашли и передали медикам заблудившегося в РТ мужчину с обморожением

news_top_970_100

Инцидент произошёл в лесу в Тукаевском районе республики, около деревни Большая Шильна, рядом с СНТ «Боровинка». Спасатели в течение двух часов искали заблудившегося 25-летнего молодого человека.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Поиски велись на снегоходах и с помощью поисковой собаки по кличке «Шаман». В общей сложности была обследована территория площадью 5 квадратных километров. В конечном итоге мужчину нашли живым, с обморожением. Его передали медикам скорой помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели #заблудился в лесу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное