Спасатели нашли и передали медикам заблудившегося в РТ мужчину с обморожением

Инцидент произошёл в лесу в Тукаевском районе республики, около деревни Большая Шильна, рядом с СНТ «Боровинка». Спасатели в течение двух часов искали заблудившегося 25-летнего молодого человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поиски велись на снегоходах и с помощью поисковой собаки по кличке «Шаман». В общей сложности была обследована территория площадью 5 квадратных километров. В конечном итоге мужчину нашли живым, с обморожением. Его передали медикам скорой помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.