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Ру Тат
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24 октября 2021  11:09
Павел Климчак

Спасатели нашли ещё одного из пропавших в Тукаевском районе РТ рыбаков

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Сегодня в районе десяти часов утра спасатели ЗПСО №6 нашли ещё одного из пропавших накануне на реке Ик рыбаков. Тело 40-летнего мужчины обнаружили на глубине двух метров в 70 метрах от берега. Его личность в данный момент устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Ранее агентство сообщало, что в Татарстане перевернулась лодка с рыбаками. Одного из них в скором времени нашли погибшим, поиски оставшихся продолжаются.

 

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