Спасатели нашли ещё одного из пропавших в Тукаевском районе РТ рыбаков

Сегодня в районе десяти часов утра спасатели ЗПСО №6 нашли ещё одного из пропавших накануне на реке Ик рыбаков. Тело 40-летнего мужчины обнаружили на глубине двух метров в 70 метрах от берега. Его личность в данный момент устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Ранее агентство сообщало, что в Татарстане перевернулась лодка с рыбаками. Одного из них в скором времени нашли погибшим, поиски оставшихся продолжаются.