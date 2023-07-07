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Спасатели нашли двоих туристов, пропавших на сплаве на реке в Бурятии
Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщает РИА Новости.
Двое мужчин, услышав вертолет, дали сигнал ракетницей. Возможности посадить воздушное судно на этом участке не было, поэтому спасатели высадили в ближайшей точке от места обнаружения людей и направились к ним пешком.
Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что при сплаве по реке Снежная у населенного пункта Выдрино перевернулись четыре катамарана. Спаслись три человека, еще пятерых объявили в розыск.
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