Спасатели нашли двоих туристов, пропавших на сплаве на реке в Бурятии

Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщает РИА Новости.

Двое мужчин, услышав вертолет, дали сигнал ракетницей. Возможности посадить воздушное судно на этом участке не было, поэтому спасатели высадили в ближайшей точке от места обнаружения людей и направились к ним пешком.

Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при сплаве по реке Снежная у населенного пункта Выдрино перевернулись четыре катамарана. Спаслись три человека, еще пятерых объявили в розыск.