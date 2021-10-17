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Ру Тат
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17 октября 2021  13:26
Павел Климчак

Спасатели нашли 85-летнюю женщину, которая потерялась в лесу в Татарстане

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Вечером 15 октября по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что в лесу около посёлка Бессоново Тетюшского района РТ потерялась 85-летняя пожилая женщина.

Спасатели ЗПСО№1 выехали на место происшествия. Кроме того, в поисках также были задействованы полицейские, пожарные, волонтеры и лесники. Было обследовано около 15 тысяч квадратных метров леса.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поиски продолжились утром 16 октября. В конечном итоге потерявшуюся женщину обнаружили в 3-4 км от края леса. Женщина не пострадала. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#потерялась женщина #потерялась в лесу
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