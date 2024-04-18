Спасатели из РТ вернули хозяевам кота из затопленного дома в Оренбургской области

В Оренбургской области спасатели МЧС Татарстана нашли и вернули хозяевам кота, который остался в затопленном и покинутом людьми доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Во время эвакуации жители села Яман не смогли найти своего питомца и несколько дней ничего не знали о его судьбе. Спасатели МЧС РТ обнаружили животное в одном из затопленных домов, вынесли его на руках и передали хозяевам.