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Спасатели из РТ вернули хозяевам кота из затопленного дома в Оренбургской области
В Оренбургской области спасатели МЧС Татарстана нашли и вернули хозяевам кота, который остался в затопленном и покинутом людьми доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Во время эвакуации жители села Яман не смогли найти своего питомца и несколько дней ничего не знали о его судьбе. Спасатели МЧС РТ обнаружили животное в одном из затопленных домов, вынесли его на руках и передали хозяевам.
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