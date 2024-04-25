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Спасатели из РТ: «Не просто воду откачивали, поддерживали потерявших из-за потопа все»
Мобильный отряд Республики Татарстан завершает свою работу по устранению последствий паводка в Оренбургской области и завтра возвращается на родину.
Спасатели и пожарные принимали участие в возведении и мониторинге состояния дамбы в селе Илек, а также контролировали уровень воды в трех селах Оренбургской области. Кроме того, сотрудники МЧС помогали в доставке документов, продуктов и других необходимых вещей из затопленных частных домов.
В Оренбурге основной задачей татарстанских пожарных и спасателей стало откачивание воды. Только за вчерашний день удалось освободить от воды 10 затопленных домохозяйств, откачав 1490 кубических метров воды.
За все время работы в Оренбурге татарстанские спасатели и пожарные откачали 10569 «кубов» воды – это объем 422 железнодорожных цистерн. В результате освобождены от воды 93 домовладений и две улицы.
«Самым главным для нас было помогать людям, которые попали в беду. Морально тяжело было видеть местных жителей, которые пострадали сами и потеряли свое имущество. Мы их всячески успокаивали, поддерживали», – рассказал старший от Поисково-спасательной службы Республики Татарстан Рустем Курамшин.
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