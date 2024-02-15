Спасатели из Мамадыша плетут маскировочные сети и делают окопные свечи для бойцов СВО

Спасатели ЗПСО №5 с дислокацией у села Нижние Яки Мамадышского района РТ изготавливают снаряжение для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели плетут максировочные сети, предназначенные для укрытия спецтехники и позиций наших бойцов. Они также изготавливают окопные свечи, которые нужны для освещения и обогрева блиндажей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«В зоне СВО необходимы были окопные свечи, правда, у нас была проблема с банками, но нам помогли школьники. Они собирали в школе банки, население тоже приносило, особенно после праздников было много. Банки появились, нарезали картон небольшими кусочками и укладывали в банку в виде звездочки. Затем растапливали парафин и заливали в наши заготовки. Я думаю, что данная окопная свеча не только согреет ребят, но и передаст им частичку нашей заботы о них. Как говорится – своих не бросаем», – отметил спасатель 1 класса ЗПСО №5 Артур Ахмадуллин.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, спасатели всем отрядом добровольно собирают средства на покупку другого имущества, необходимого бойцам в полевых условиях. Всю собранную помощь забирают приезжающие в отпуск военнослужащие или ее отправляют с гуманитарными колоннами из Мамадыша.