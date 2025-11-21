Спасатели ищут татарстанца, который 5 дней назад ушел на рыбалку и пропал

В Агрызском районе Татарстана продолжаются поиски 52-летнего мужчины, который пять дней назад ушел на рыбалку на реку Иж у деревни Сахра.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, татарстанец ушел из дома 17 ноября, а 18 ноября после обеда последний раз выходил на связь с супругой.

В предполагаемом месте рыбалки полицейские нашли пустую резиновую лодку. Прибывшая водолазная группа обследовала 1227 кв.м. дна и осмотрела береговую линию. До сих пор поиск результатов не дал.