Спасатели ищут пропавших на Ключевском вулкане туристов, в чьей группе погибли 8 человек

Спасатели со скалолазным снаряжением высадились у Ключевского вулкана на Камчатке и начали восхождение в поисках пропавших туристов. Об этом сообщается в краевом ГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

О трагедии стало известно 3 сентября от одного из гидов тургруппы. В данный момент известно уже о восьмерых погибших туристах, подробности случившегося и причины их гибели выясняются. В данный момент остаются еще двое человек на высоте более 4100 метров и еще двое в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Оптимальная цель спасателей – добраться к полуночи к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров. Однако исход поисково-спасательной операции будет зависеть от погоды. В данный момент все осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 м/с.

В то же время наземная группа личного состава Камчатского спасательного центра разбила лагерь на высоте 1400 метров для оказания помощи спасателям и пострадавшим.

Связь с туристами поддерживается только по спутниковому телефону гида. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю развернута горячая линия – 8 (4152)30-10-99, по ней родственники туристов могут узнать информацию о ходе спасательной операции, а также получить психологическую помощь.