news_header_top_970_100
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
Дорожники начали переустраивать коммуникации и ЛЭП на дублере Горьковского шоссе в Казани
Дорожники начали переустраивать коммуникации и ЛЭП на дублере Горьковского шоссе в Казани
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 мая 2021  20:05
Павел Климчак

Спасатели эвакуировали компанию, застрявшую на острове на Каме

news_top_970_100

Спасатели эвакуировали компанию из семи человек, которые застряли на острове на Каме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

3 мая знакомые приехали на Каму на отдых из Альметьевска. Машину они оставили на левом берегу реки, в районе Камских Полян. После этого они на лодке приплыли на безымянный остров на Каме напротив деревни Вандовка Мамадышского района.

Сегодня, спустя два дня из-за поломки лодочного мотора они не смогли выехать обратно. На веслах отдыхающие побоялись выйти на воду из-за сильного ветра и высокой волны, поэтому они вызвали на помощь экстренные службы.

Застрявшие на берегу на Каме

Спасатели ЗСПО №5, прибыв на место, в два рейса эвакуировали с острова двух мужчин 45 и 26 лет, трех женщин 42, 24 и 19 лет и двух юношей 18 и 16 лет. Медпомощь спасенным не потребовалась.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

спасатели Кама спасение людей с острова
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное