Спасатели эвакуировали компанию, застрявшую на острове на Каме

Спасатели эвакуировали компанию из семи человек, которые застряли на острове на Каме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

3 мая знакомые приехали на Каму на отдых из Альметьевска. Машину они оставили на левом берегу реки, в районе Камских Полян. После этого они на лодке приплыли на безымянный остров на Каме напротив деревни Вандовка Мамадышского района.

Сегодня, спустя два дня из-за поломки лодочного мотора они не смогли выехать обратно. На веслах отдыхающие побоялись выйти на воду из-за сильного ветра и высокой волны, поэтому они вызвали на помощь экстренные службы.

Спасатели ЗСПО №5, прибыв на место, в два рейса эвакуировали с острова двух мужчин 45 и 26 лет, трех женщин 42, 24 и 19 лет и двух юношей 18 и 16 лет. Медпомощь спасенным не потребовалась.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.