Спасатели доставили на берег рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике в РТ

Сегодня после полудня по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что на реке Кама в трех километрах от берега, рядом с поселком Новый Мелькен двое рыбаков на мотобуксировщике провалились под лед.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили, что рыбаки сами выбрались на лед и пытаются отогреться в своей палатке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Им помогли отогреться в воздушной подушке, после чего перевезли на берег. От медпомощи они отказались. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.