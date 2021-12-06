Спасатели доставили на берег рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике в РТ
Сегодня после полудня по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что на реке Кама в трех километрах от берега, рядом с поселком Новый Мелькен двое рыбаков на мотобуксировщике провалились под лед.
Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили, что рыбаки сами выбрались на лед и пытаются отогреться в своей палатке.
Им помогли отогреться в воздушной подушке, после чего перевезли на берег. От медпомощи они отказались. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.