Спасатели достали из Волги в РТ тело мужчины, который утонул неделю назад

Тело утонувшего нашли волонтеры сегодня днем на Волге, около поселка Заовражный Каратай Камско-Устьинского района. Его обнаружили в трех с половиной километрах от берега. Сообщение о случившемся поступило по номеру вызова спецслужб 112.

На место в скором времени прибыли спасатели, которые достали тело 42-летнего мужчины из воды и передали его сотрудникам полиции.

Как выяснилось, мужчина утонул 19 октября, выпав из лодки около деревни Лабышка Камско-Устьинского района. Поиски пропавшего вели подразделения МЧС, МВД и волонтеры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.