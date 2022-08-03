Спасатели достали из воды тело мужчины, который решил пьяным искупаться в реке в РТ

Накануне в половину шестого вечера по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что на реке Малый Уишь, около села Новое Ильдеряково Аксубаевского района, утонул мужчина.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли водолазы ЗПСО №3, которые через некоторое время обнаружили тело 50-летнего мужчины в 40 метрах от берега. По предварительной версии, мужчина купался в необорудованном месте, будучи пьяным. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.