Спасатели достали из Камы в РТ отца и сына, лодка которых перевернулась на рыбалке

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о том, что в 700 метрах от дамбы в Нижнекамске на воде за перевернутую лодку держатся двое мужчин.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татр-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, отец с сыном приехали на рыбалку, в какой-то момент резиновая лодка перевернулась и они начали тонуть.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники ОСВОД на судне на воздушной подушке «Хивус-6» добрались до рыбаков, вытащили их из воды и доставили на берег.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

52-летний отец и 25-летний сын от помощи медиков отказались.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



