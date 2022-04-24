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Ру Тат
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Происшествия
24 апреля 2022  10:01

Спасатели достали из Камы в РТ отца и сына, лодка которых перевернулась на рыбалке

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Сегодня утром спасателям поступило сообщение о том, что в 700 метрах от дамбы в Нижнекамске на воде за перевернутую лодку держатся двое мужчин.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татр-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, отец с сыном приехали на рыбалку, в какой-то момент резиновая лодка перевернулась и они начали тонуть. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники ОСВОД на судне на воздушной подушке «Хивус-6» добрались до рыбаков, вытащили их из воды и доставили на берег.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

52-летний отец и 25-летний сын от помощи медиков отказались.  

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

#рыбаки #перевернулась лодка #спасатели
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