Спасатели достали из Камы в РТ отца и сына, лодка которых перевернулась на рыбалке
Сегодня утром спасателям поступило сообщение о том, что в 700 метрах от дамбы в Нижнекамске на воде за перевернутую лодку держатся двое мужчин.
Как сообщили «Татр-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, отец с сыном приехали на рыбалку, в какой-то момент резиновая лодка перевернулась и они начали тонуть.
Сотрудники ОСВОД на судне на воздушной подушке «Хивус-6» добрались до рыбаков, вытащили их из воды и доставили на берег.
52-летний отец и 25-летний сын от помощи медиков отказались.