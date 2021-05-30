Спасатели достали челнинца, застрявшего под калиткой забора

Накануне поздно вечером на номер вызова экстренных спецслужб 112 позвонил житель Набережных Челнов, который сообщил, что он застрял под калиткой под мостом через Каму. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как объяснил мужчина, он шел на рыбалку и решил пролезть через какую-то дверь около электростанции. Однако он застрял и со временем сильно замерз. Свое местонахождение точно определить он не смог, сказал, чтобы его нашли сами.

На место выехали спасатели ЗПСО №6, которые в скором времени нашли 38-летнего мужчину под калиткой забора. С помощью специального инструмента они достали застрявшего челнинца. После этого тот отказался от медицинской помощи. Все это время мужчина вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями по телефону.