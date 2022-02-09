Спасатели добрались до самолета, который совершил аварийную посадку под Бугульмой

Спасатели ЗПСО №7 на снегоходах добрались до самолета Cessna, который совершил аварийную посадку под Бугульмой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте были найдены двое инструкторов – мужчины 47 и 50 лет. Они не пострадали. Их доставили в населенный пункт Новое Сумароково Бугульминского района, после чего направили в аэропорт Бугульмы для медицинского осмотра.

У самолета будет выставлена круглосуточная охрана. Транспортировка самолета запланирована на 10 февраля 2022 года.