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Происшествия
9 февраля 2022  20:56
Полина Шевчук

Спасатели добрались до самолета, который совершил аварийную посадку под Бугульмой

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Спасатели добрались до самолета, который совершил аварийную посадку под Бугульмой

Спасатели ЗПСО №7 на снегоходах добрались до самолета Cessna,  который совершил аварийную посадку под Бугульмой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте были найдены двое инструкторов – мужчины 47 и 50 лет. Они не пострадали. Их доставили в населенный пункт Новое Сумароково Бугульминского района, после чего направили в аэропорт Бугульмы для медицинского осмотра.

У самолета будет выставлена круглосуточная охрана. Транспортировка самолета запланирована на 10 февраля 2022 года.

#аварийная посадка #МЧС РТ
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