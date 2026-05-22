Спасатель Щетинин рассказал, как предотвратить выпадение детей из окон

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Весной и летом окна в квартирах все чаще остаются открытыми, и именно в теплый сезон фиксируется рост несчастных случаев с детьми, выпадающими из окон. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в эфире «Радио 1» пояснил, как предотвратить такие трагедии.

Щетинин отметил, что малыши забираются на подоконники с помощью предметов мебели, тянутся за игрушками или из любопытства, а подростки иногда идут на риск ради эффектных селфи. При этом москитная сетка создает лишь ложное ощущение безопасности, поскольку она не предназначена для повышенных нагрузок и давления.

Спасатель подчеркнул, что опасность существует на любом этаже, и любое падение – даже с высоты одного метра – может быть смертельным для ребенка. Он добавил, что приобретение специального устройства, блокирующего окна, является единственным на сегодняшний день выходом.

В заключение специалист отметил важность не только технических решений, но и постоянной работы с детьми: объяснения правил безопасности с регулярным повторением и контроля поведения, особенно в летний период, когда риски возрастают.