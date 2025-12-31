Спасатель рассказал, как безопасно использовать пиротехнику

Заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, как безопасно использовать пиротехнику в новогодние праздники.

Так, эксперт рекомендовал приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных торговых точках, имеющих необходимые сертификаты, при этом отдавая предпочтение продукции отечественного производства. Кроме того, перед покупкой следует тщательно проверить упаковку, на которой не должно быть никаких дефектов.

Эксперт подчеркнул, что перед использованием необходимо внимательно изучить и неукоснительно соблюдать инструкцию по применению подобных изделий, а запускать их разрешается только в специально отведенных местах, информацию о которых обычно размещают на официальных интернет-порталах.

«Категорически нельзя запускать фейерверки рядом с жилыми домами, под проводами, рядом с деревьями и во дворах жилых многоэтажных домов», – отметил Щетинин.

При запуске необходимо надежно установить изделие в соответствии с инструкцией, поджечь фитиль и немедленно отойти на безопасную дистанцию. Также он обратил внимание на важность отсутствия алкогольного опьянения у запускающего фейерверк.

В случае, если пиротехника не сработала, спасатель посоветовал не приближаться к ней как минимум 10–15 минут. После этого изделие следует поместить в емкость с водой до полного намокания и утилизировать.