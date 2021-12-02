Спасатель из Казани стал лучшим кинологом МЧС России в этом году

Спасатель из Казанского ПСО – 32-летний Святослав Яковлев – стал победителем Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», он стал лучшим кинологом МЧС России в этом году.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Родом Святослав из Пермского края, всю сознательную жизнь он интересовался животным миром и биологией. До девятого класса он думал поступать либо в ветеринарную, либо в сельхоз академию. К поисково-спасательной службе Святослава привела его собака.

«Десять лет назад я завел добермана. Собака активная, требующая нагрузки, как "умственной", так и физической, поэтому необходимо было найти "точку приложения силы". С ней пробовал заниматься аджилити, флайболом, фрисби, курсингом, IGP, пока, наконец, не добрался до Поисково-спасательной службы», – рассказал Святослав Яковлев.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По его словам, главное в работе кинолога – тесная связь с собакой, умение понимать ее, и не только ее – любую собаку. Кинолог должен обладать, прежде всего, терпением хорошего учителя.

Тем, кто готовится стать кинологом, Святослав рекомендует завести собаку и поставить какую-либо цель с ней. Идя к этой цели, будут возникать вопросы, решая которые кинолог будет расти как профессионал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Для меня быть кинологом в системе МЧС России – это, прежде всего, спасение людей. Я считаю, что это одно из благородных и лучших применений способностей собаки. Спасённая жизнь во главе всего. Именно для этого мы работаем, трудимся, обучаем собак, очень много времени проводим за их подготовкой», – поделился Святослав.