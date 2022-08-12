Спасатель из Челнов установил на вершине горы Укю эмблему 90-летия гражданской обороны РФ

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Эмблема, посвященная 90-летию гражданской обороны России, появилась на вершине кавказской горы Укю на высоте 4334 метра. Установил юбилейный знак спасатель Набережно-Челнинского поисково-спасательного отряда Владимир Ушаков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сборы Федерации альпинизма Республики Татарстан прошли на Кавказе с 20 июня по 9 августа и в них приняли участие 19 человек.

Место, где проводилось восхождение, считается одним из сложных для альпинистов, и добраться до него возможно только на внедорожнике. Однако челнинец специально подготовил свою легковушку «ладу», чтобы добраться до места.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Восхождение не обошлось без сложностей.

«У одной из групп альпинистов при спуске с маршрута внезапно прошел камнепад, и участнице восхождения камень попал в ногу. Пришлось мне применять свои профессиональные навыки, ведь спасатель – он всегда спасатель! У пострадавшей было подозрение на перелом голени правой ноги. И мы непосредственно участвовали в спасательной операции по транспортировке со сложного рельефа, в оказании первой помощи и организации эвакуации вертолетом, так как местность считается труднодоступной», – рассказал Владимир Ушаков.

