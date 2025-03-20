«Спасать сердце – командная работа»: в РТ съехались кардиологи и кардиохирурги

Сегодня для обсуждения актуальных проблем кардиологии и кардиохирургии в Казань на форум «Сердечная команда» собрались специалисты из регионов России и СНГ. Мероприятие проходит 20-21 марта в ИТ-парке им. Башира Рамеева.

В форуме принимают участие порядка 40 экспертов-практиков. В Казань съехались специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда и других городов России. В пленарных заседаниях и симпозиумах примут участие и гости из Беларуси и Казахстана.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Кардиослужба Татарстана известна как в России, так и за рубежом. Ваша медицина идет вперед. То, что я увидел вчера в горбольнице №7, поражает. Поздравляю с достигнутыми результатами и желаю дальнейших успехов», – поприветствовал собравшихся председатель Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов Леонид Коков.

«Важность мероприятия отражает название, в котором есть слово “команда”. В оказании помощи пациенту-сердечнику могут участвовать до 20 медработников. Сегодня в медицине Татарстана доступен широкий перечень технологий. Например, аортокоронарное шунтирование мы делаем в экстренном порядке. Ранее технология применялась планово. Также мы можем экстренно пересадить сердце», – сказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Замминистра отметил, что татарстанские команды экстренной кардиологии работают эффективно. Показатель смертности в первые сутки после поступления в связи с сердечными приступами низкий.

«В Республике Татарстан на всех уровнях власти уделяется большое внимание здравоохранению. Рассматривая вопросы медицины, мы всегда говорим о команде. Важно, чтобы командная помощь пришла к любому жителю Татарстана», – подчеркнула председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Захарова.

Захарова считает, что нужно следить, чтобы пациент прошел успешную реабилитацию, не уходил из поля зрения государственного здравоохранения. Это соответствует задачам увеличения продолжительности жизни, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Путин. Стартовавший сегодня форум – еще одна ступень к выполнению этих задач.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Успехами кардиохирургии в столице РТ поделился главный врач седьмой клинической больницы Артур Делян.

«Что касается нашей больницы, мы оказываем полный цикл помощи. Мы развиваемся. Только два года назад в наших стенах развернуто отделение кардиохирургии, а в этом году мы уже готовы делать пересадки сердца. Форум позволит еще раз обменяться опытом, наладить связи со специалистами Татарстана, регионов РФ и стран СНГ», – сказал Артур Делян.

Директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов назвал форум «мультидисциплинарным подходом, элементом обучения медиков». Без привлечения лучших практик и достижений науки невозможно повысить квалификацию врачей. Подобные мероприятия – место генерации идей на будущее.

«Мы хотим не только обменяться мнениями и идеями между профильными специалистами, но и донести знания до терапевтов и врачей общей практики. От того, насколько вовремя они направят пациента к кардиохирургу, зависит сохранение здоровья и жизни», – сказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«Медицина бурно развивается, и наши коллеги порой могут не успевать за изменениями. Через форум проходит образование врачей по лечению столь грозных заболеваний», – отметил заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА, кардиохирруг ГКБ №7 Ильдар Абдульянов.

Стартовавший сегодня съезд сфокусирован на клапанной болезни сердца. В действительности спектр вопросов шире. Организаторы заверяют, что последующие образовательные форумы будут менять сферу интересов.