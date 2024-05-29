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«Спасаете жизни солдат»: боец СВО поблагодарил Татарстан за поддержку — видео
Очередной конвой из Альметьевска доставил 5 тонн груза военнослужащим полка №1234. В состав этой партии помощи вошли маскировочные сети, медикаменты, перевязочные материалы, продукты питания, спецтехника и оборудование, личные посылки для каждого солдата от главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.
Бойцы 1234-го мотострелкового полка передают огромную благодарность всем неравнодушным жителям Альметьевского района.
«Дорогие земляки, альметьевцы, от полка №1234 огромная вам благодарность. Я смотрю, сколько неравнодушных людей — наших, которые за победу, за свободную Россию, за солнечный Татарстан — нам помогают. Вы нам помогаете побеждать в этой войне, спасаете жизни наших солдат. Всем нам добра и мира», — заявил военный в видеопослании.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Видео и фото предоставлены пресс-службой Альметьевского района РТ.
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