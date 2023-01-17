Спас зону от экобедствия: Татарстан простился с заслуженным агрономом Анатолием Пухачевым

С известным ученым в области почвозащитного земледелия, кандидатом сельскохозяйственных наук, заслуженным агрономом Татарстана Анатолием Пухачевым простились сегодня в Казани. Он скончался 15 января на 83-м году. Гражданская панихида прошла в здании Татарского НИИ сельского хозяйства.

«Анатолий Павлович Пухачев долгие годы работал в Татарском научно-исследовательском центре сельского хозяйства, искал ответы на вопросы совместно с единомышленниками – как приостановить деградацию почвы, как приостановить вынос питательных веществ. И им это удалось: ученые создали в Высокогорском районе рукотворный почвенный ландшафтный заказник, который смог приостановить деградацию эрозии почвы», – сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Он отметил, что Анатолий Пухачев был удивительным человеком, который воплотил в жизнь уникальную разработку. «Он работал для людей, был защитником земли-кормилицы», – подчеркнул Хадеев.

Под руководством Анатолия Пухачева сотрудники отдела почвозащитного земледелия института разработали и внедрили уникальную модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Работа, развернутая на площади 6 тыс. га, была проведена при поддержке Минсельхозпрода РТ. До реализации проекта хозяйство «Чулпан» было зоной экологического бедствия, площадь эродированной башни составляла 84%, смыв почвы достиг критических величин. За свою разработку ученый был удостоен госпремии Татарстана в области науки и техники, а облагороженная территория объявлена государственным природным почвенным заказником «Чулпан», первым директором которого стал Анатолий Пухачев, сообщает ТатНИИСХ.