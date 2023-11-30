Спас от ядерного апокалипсиса, но развалил СССР: кем был Киссинджер для России?

Американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международной политики Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет

Фото: kremlin.ru

Кто такой Киссинджер?

Лауреат Нобелевской премии мира за 1973 год за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме. Генри Киссинджер занимал должности советника американского президента по национальной безопасности в 1969–1975 годах и государственного секретаря США с 1973 по 1977 год. С 1960-х по настоящее время Киссинджер считался одним из самых уважаемых и влиятельных стратегических экспертов мира.

Без преувеличения о нем можно говорить как об невероятно масштабной политической фигуре планетарного масштаба. Роль и место Генри Киссинджера в американской и мировой политике уникальны. С этим соглашаются как его сторонники, так и противники.

Даже на излете своих лет он сохранял удивительную ясность мышления. Говорят, что он был неофициальным советником Дональда Трампа. В декабре 2022 года Киссинджер предложил вариант для мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией, в котором предложил провести на спорных территориях повторные референдумы под международным наблюдением. При этом его слова не остались незамеченными на самых высоких уровнях мировой политической сцены. Это многое говорит о его авторитете.

Владимир Путин уже выразил соболезнования супруге Киссинджера, с которым общался лично Фото: kremlin.ru

Чем он прославился?

Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме.

Главное его достижение – участие в так называемой разрядке международной напряженности (период с 1969 по 1979 год), когда удалось выйти на важнейшие советско-американские договоренности, которые способствовали укреплению глобальной безопасности. Будучи в то время советником по национальной безопасности и госсекретарем США, он очень многое сделал, чтобы разрядка состоялась.

Киссинджер также организовал сближение США с Китаем, сыграв важную роль в переговорах США с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем в 1971 году. Во многом именно этому сближению обязано китайское экономическое чудо и возвышение Поднебесной среди мировых политических игроков.

Киссинджер также встроил в систему американского внешнеполитического лидерства и арабский мир, который стал получать экономическую выгоду от сотрудничества с США (особенно Саудовская Аравия).

Кроме того, Киссинджеру принадлежит идея ликвидации коммунистических движений в Южной Америке. В частности, организации переворота Пиночета в Чили в 1973 году.

В начале 1970-х Киссинджер, казалось, создал прочную структуру американской гегемонии в мире, основанной на системе сдержек и противовесов.

Киссинджер организовал сближение США с Китаем, сыграв важную роль в переговорах США с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем (на заднем плане) в 1971 году Фото: Public domain, commons.wikimedia.org

Киссинджер как политик

В нем удивительным образом сочетались глубокий интеллект, невероятная эрудиция с огромным опытом практической государственной деятельности. Киссинджер тем самым разительно отличался от современных западных политиков и дипломатов.

Еще удивлял его просто космический цинизм. Вот несколько цитат из выступлений Генри Киссинджера: Власть – самый сильный афродизиак. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Какие-то 90 процентов политиков портят репутацию всех остальных. Даже у параноика есть враги. Дипломатия есть искусство обуздывать силу. Великие державы не жертвуют собой ради союзников. Ни одна великая держава не отступает навсегда. Наука в странах, недружественных США, рассматривается как стратегическая опасность для США. Все приличные люди начинали в разведке. Я тоже.

В нем удивительным образом сочетались глубокий интеллект, невероятная эрудиция с огромным опытом практической государственной деятельности Фото: Public domain, commons.wikimedia.org

Его политическая философия

Киссинджер был не просто политиком, но и политическим философом, принадлежащим к «реалистской» школе в международных отношениях.

Киссинджер, как и другие классические реалисты, исходил из принципа верховенства национальных интересов и ничем не ограниченного суверенитета государств в международной системе. Любое государство для реалистов представляет собой рациональный расчет национальных интересов, которые стремятся как можно более эффективно реализовать его политические руководители. И абсолютно неважно, демократическое или нет это государство, есть там свободный рынок или нет.

Любые государства одинаковы в своем стремлении реализовывать национальные интересы, а потому концептуально одинаковы. Поэтому, заключает Киссинджер, в реальной политике следует учитывать только этот фактор. Если его умело использовать, не обращая большого внимания на идеологическое или моральное оформление, можно добиться оптимальных результатов.

Применение метода реализма на практике позволило американцам найти общий язык как с Москвой, так и с Пекином. Это предопределило два важнейших процесса в мировой политике эпохи холодной войны. Речь о разрядке в начале 1970-х годов между США и СССР и сближении Вашингтона с Пекином в начале 1970-х.

В результате Киссинджер построил систему эффективно действующей дипломатии, которая снизила риски ядерного конфликта между двумя сверхдержавами, способствовала интеграции Китая в мировую экономику.

Киссинджер исходил из принципа верховенства национальных интересов и ничем не ограниченного суверенитета государств в международной системе Фото: © Boris Carmi, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Участие в развале СССР

Киссинджер оказал огромное влияние на развал СССР, когда инициированная им политика разрядки привела к падению бдительности советских властей, к появлению иллюзий, что Запад не враг Советам.

Когда СССР возглавил Горбачев, Киссинджер и ряд американских политиков смогли убедить его в необходимости сближения в интересах коллективной безопасности и расширения экономического и энергетического партнерства между Востоком и Западом. С подачи Киссинджера появилась идея «общеевропейского дома», предполагавшая тесное сотрудничество между странами Восточной и Западной Европы.

Чем все закончилось, известно: падение Берлинской стены, развал блока стран Варшавского договора, сдача стран-сателлитов СССР в Восточной Европе. Все это привело к «величайшей геополитической катастрофе двадцатого века». По словам Владимира Путина, это развал СССР.

Выдав Горбачеву устные гарантии нерасширения блока НАТО на Восток, западные политики позже нас попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО. В 1999 году в Альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004-м – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009-м – Албания и Хорватия, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония. В результате Альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России.

Вся цепь печальных событий на Украине оказалась вдохновлена когда-то идеями Киссинджера и его соратников Фото: © Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Майдан на Украине – логичный итог

А потом уже последовали Евромайдан и переворот на Украине в 2014 году. Можно сказать, что вся цепь этих печальных событий оказалась вдохновлена когда-то идеями Киссинджера и его соратников.

Сильный всегда уважает сильного соперника. Именно таким сильным, умным и расчетливым врагом был для нас Генри Киссинджер. Он сделал для нас много плохого, но и хорошего тоже. Хотя бы потому, что из-за политики разрядки не вспыхнул ядерный апокалипсис в 70-х годах прошлого века, когда гонка вооружений и не думала останавливаться.

Безусловно, Киссинджер руководствовался только интересами своей страны, но делал это с невероятной рациональностью. Политический реалист, он своими подходами и своей политической философией показал пример невероятно сильной дипломатии, которой, безусловно, необходимо учиться.