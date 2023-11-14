«Спас экипаж из горящего танка»: танкист из Татарстана представлен к ордену Мужества

Наводчик-оператор танка из Татарстана Иван Киряков представлен к государственной награде РФ – ордену Мужества

Иван Киряков с позывным Мажор в зоне СВО с марта 2022 года

Иван Киряков родился в Заинске, ему 21 год. Практически с самого начала спецоперации – с марта 2022 года – он находится в зоне СВО. Иван – наводчик-оператор танка с позывным Мажор.

Недавно стало известно, что Мажор совершил настоящий подвиг, уничтожив силы противника на Времевском направлении.

Во время отражения молниеносной атаки противника на Времевском тактическом направлении Мажор одним из первых занял назначенный огневой рубеж на одном из самых танкоопасных направлений. Сразу после этого приступил к разведке местности.

Силы противника на этом направлении превосходили по численности: в живой силе – в три раза, в бронетехнике – в два раза. В тот момент ВСУ пытались прорвать наши оборонительные рубежи для наступления до побережья Азовского моря.

Российский экипаж, замаскировав свою боевую машину, ожидал подход бронетехники ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов танкового полка, которые вели контроль за выдвигающимся противником, обнаружили колонну из семи единиц вражеской техники. До нее было порядка 12 километров.

Мажор выжидал подход главных сил врага, чтобы поразить его прямой наводкой.

«Шли длительные минуты ожидания, Мажор вновь и вновь проверял готовность комплекса вооружения танка Т-80 БВМ к боевой работе. Операторы беспилотников через вышестоящее командование доложили, что колонна противника продвигается все ближе и ближе к нашим передовым рубежам, где танковыми подразделениями полка ‘’врагу заслон поставлен прочный’’», – рассказал командир танкового полка, в котором служит Иван Киряков.

Мажор находился на самом дальнем огневом рубеже, на господствующей высоте, с которой просматривались и простреливались все полевые дороги и лесополосы. В какой-то момент над огневым рубежом Мажора на низкой высоте пролетело «крыло» – вражеский беспилотник иностранного производства, который быстро был обнаружен экипажем танка.

«Иван доложил командиру, что позиция танка на огневом рубеже ’’срисована’’, то есть обнаружена. Тогда командир танка принял решение сменить огневую позицию, назначив новые секторы стрельбы, и ожидать подхода главных сил противника. Спустя 20 минут волнительного ожидания прошла разведывательная информация о том, что противник вскрыл огневые рубежи и позиции наших танковых подразделений. Таким образом, колонна бронетехники ВСУ, состоящая из образцов западного производства, приступила к смене направления основного удара. После этого противник начал маневрирование, пытаясь побыстрее уйти с маршрута движения, осознавая, что еще 10 минут, и колонна будет расстреляна ‘’как банки в тире’’», – рассказал комполка.

Мажор совершил настоящий подвиг, уничтожив силы противника на Времевском направлении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не дать противнику развернуться и скрыться!»

Тогда наши операторы сообщили танкам на огневых рубежах, что противник начал менять направление движения и уходить с маршрута. Командир батальона поставил танковым бронегруппам боевую задачу: «Огнем с закрытых огневых позиций, используя осколочно-фугасные боеприпасы, нанести огневое поражение по колонне противника, не давая ей возможности развернуться и скрыться в другом направлении».

Мажор, используя электронную карту, определил дальность до цели и угол места цели и выстрелил. После корректуры был произведен еще один выстрел. Тогда противник, понимая, что по нему начинают пристрелку, спешно стал покидать полевую дорогу.

Иван Киряков произвел на упреждение третий выстрел, который, по данным операторов БПЛА, разорвался рядом с боевой машиной противника, обездвижив ее. С поврежденной машины противник приступил к эвакуации штурмовой группы, которая спешно пыталась покинуть поврежденную бронированную машину.

Танкисты по команде Ивана приступили к нанесению огневого поражения. Три танка одновременно открыли стрельбу с закрытых огневых позиций.

Самоотверженными действиями Мажор помогал экипажу танка покинуть горящую машину, а также оказывал первую помощь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мажор помогал экипажу танка покинуть горящую машину и оказывал первую помощь»

«Спустя семь выстрелов беспилотник противника сбросил кумулятивную гранату на боевую машину Мажора. В танке произошла тряска, экипаж не понимал, что случилось. Тогда командир танка приказал Ивану открыть крышку люка и оценить обстановку. Когда Иван начал приоткрывать люк, произошел второй удар и экипаж понял, что над их боевой машиной завис беспилотник противника, который скидывает кумулятивные гранаты», – рассказал командир полка.

С помощью динамической защиты наши бойцы уничтожили две кумулятивные гранаты, сброшенные противником. Командир танка приказал экипажу приступить к откату и при необходимости бороться за жизнь боевой машины.

Когда танк откатывался, противник сбросил на него еще две гранаты – башня танка была прожжена, начался пожар. Четвертая граната противника повторно пробила башню танка. Командир боевой машины получил серьезное ранение – ему оторвало левую руку.

Самоотверженными действиями Мажор помогал экипажу танка покинуть горящую машину, а также оказывал первую помощь. Командира танка на броне другой боевой машины доставили в ближайший медицинский пункт.

Экипаж легендарного танка представлен к государственным наградам Российской Федерации – орденам Мужества.