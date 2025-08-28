«Спас 160 жизней»: В Казани презентовали книгу о подвиге героя СВО Ильнура Хаертдинова

Презентация книги главного редактора журнала «Татарстан» Татьяны Вафиной состоялась сегодня в Казани. Произведение «Призрачный гонщик» рассказывает о боевом пути и подвиге уроженца Татарстана Ильнура Хаертдинова (позывной «Фаза»), который под шквальным огнем спас более 160 раненых сослуживцев. Мероприятие посетили близкие героя, коллеги-авторы и представители издательского сообщества.

Татьяна Вафина рассказала, что назвала героя «Призрачным гонщиком» за невероятное бесстрашие. На найденном и отремонтированном собственными руками мотоцикле он бесчисленное количество раз прорывался в самые горячие точки, чтобы эвакуировать раненых бойцов, оставаясь для врага почти неуловимым.

В своей книге она рассказывает о трех ипостасях жизни Ильнура Хаертдинова: его жизни до войны, полной любви, его жизни на войне и его жизни после гибели – жизни в памяти 160 спасенных им солдат и в сердцах всех, кто узнает его историю. Уникальной особенностью издания стал форзац, где увековечены позывные всех бойцов, которых спас Ильнур.

Это история о душе человека, который в экстремальных условиях проявил необычайную силу духа, став символом мужества, самопожертвования и настоящего братства.

«Он жил в Казани. Он служил в именном полку «Тимер». Он вывозил под обстрелом врага с поля боя раненых. Он погиб, как герой, спасая людей.Судьба обыкновенного человека замечательна своей обыкновенностью. В ней, вроде, все, как у других, но каждая его жизнь – до и после смерти – это целая история, сотканная из необычайных приключений, неуемной жажды риска и светлой любви», – заметила автор.

«Призрачный гонщик» – это уникальный сплав документалистики и художественной литературы. Автор книги Татьяна Вафина бережно собрала и переработала воспоминания сослуживцев, друзей и близких Ильнура, сохранив эмоциональную глубину каждого свидетельства.

«Книга складывается не только из того, что написал писатель. Мы связывались с его сослуживцами в зоне СВО, с его родственниками, друзьями детства и из армии. Из всех этих рассказов и воспоминаний родственников сложилась эта книга», – поделилась на презентации автор.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа » Айдар Салимгараев также отметил удачный формат произведения.

«Это не совсем документальная книга, где художественный вымысел перемежается с реальными событиями. Я сам за два часа ее прочитал. Очень легко читается, очень легко воспринимается. Осмысление тех событий, которые в нашей жизни происходят, должно происходить через такие произведения, где есть реальные герои», – сказал Салимгараев.

Татьяна Вафина сообщила, что поскольку лично не была знакома с героем, в книге присутствует художественный вымысел, необходимый для воссоздания внутреннего мира и мотиваций Ильнура. Однако все, кто знал «Фазу» при жизни, одобрили финальный результат.

«Книга – это действительно память. Однако, когда проходит время, все-таки память немножко начинает стираться, а именно такие книги можно открыть, прочитать, вспомнить и передать нашим детям, внукам, будущим поколениям. Поэтому вам большое спасибо за память», – обратилась к автору жена Героя Ильнура Хаертдинова Диляра.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул ценность выхода книги на татарском языке, что делает историю героя доступной для самой широкой аудитории в республике.

«Самая главная ценность – то, что про его историю люди могут на татарском языке прочесть. Это только усиливает эту историю», – уверен он.

«Призрачный гонщик» уже стал победителем литературного конкурса «Герой рядом». Работа над книгой заняла, по словам автора, около полугода.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»