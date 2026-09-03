«Спартак» хочет достойную компенсацию за Морозова. «Ак Барс» среди претендентов

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Спортивный директор красно-белых подтвердил, что клуб ведет диалог с рядом команд КХЛ, но настаивает на солидной денежной компенсации за права на нападающего Ивана Морозова. При этом сам хоккеист продолжает рассматривать вариант с отъездом в Северную Америку.

Московский «Спартак» не намерен просто так расставаться с правами на Морозова. Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Беляев, комментируя ситуацию вокруг 26-летнего форварда.

По словам Беляева, Морозов по-прежнему рассматривает возможность продолжения карьеры в НХЛ, где скоро откроются тренировочные лагеря.

«Все-таки Иван по уровню лиги — значимая фигура. Его ценность на рынке присутствует. Некоторые команды обращались к нам. Мы в диалоге с любым клубом КХЛ, но за Ивана хотим достойную компенсацию», — цитирует Беляева «Чемпионат» .

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже провел переговоры с тремя клубами, включая казанский «Ак Барс», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Интерес «Ак Барса» к хоккеисту подтверждался в середине августа. «Спартак» запрашивал за форварда сумму от 100 до 150 млн рублей.

Морозов официально покинул «Спартак» 1 июля 2026 года, расторгнув контракт по собственной инициативе. В минувшем сезоне на его счету 28 очков (11+ 17) в 44 матчах регулярного чемпионата и 5 очков в плей-офф.