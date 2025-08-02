«Спартак» хочет арендовать центрального защитника «Галатасарая» Куэсту

Фото: galatasaray.org

Московский «Спартак» рассматривает вариант с арендой защитника стамбульского «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Об этом на своей странице написал инсайдер Осман Алтунтерим в микроблоге X. По сообщениям источника, сумма сделки составит € 1 млн. А в случае выкупа футболиста красно-белые должны будут заплатить € 7 млн.

По информации источника, команда из столицы Турции настаивает на том, чтобы опция выкупа 26-летнего футболиста была обязательной. Также утверждается, что сам игрок заинтересован в переезде в Москву.

Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского чемпионата, где выступал за «Генк» в феврале. За полгода защитник сыграл в девяти играх во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со стамбульцами действует до 2028 года.