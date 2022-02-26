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Спорт
26 февраля 2022  11:49
Дамир Садриев

«Спартак» вышел в полуфинал Запада после отказа «Йокерита» играть в плей-офф КХЛ

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Московский «Спартак» вышел в одну четвертую финала Кубка Гагарина после отказа финского «Йокерита» продолжать выступление в нынешнем сезоне КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По словам руководства лиги, «Йокериту» присуждены технические поражения в серии со «Спартаком».

«Команде, не явившейся на матч или сорвавшей его, присуждается техническое поражение. Отказ ХК „Йокерит“ от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со „Спартаком“», — сказано в заявлении КХЛ.

Таким образом, красно-белые впервые за 12 лет сумели пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина. 

«Остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю», — подытожили в пресс-службе лиги.

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