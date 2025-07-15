«Спартак» все еще не сделал предложения по Самошникову

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«Спартак» не сделал предложения «Локомотиву» по приобретению защитника Ильи Самошникова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

В минувшем сезоне Илья отыграл 24 матча за «железнодорожников» в РПЛ, где забил четыре мяча и отдал две передачи

Напомним, ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с «Локомотивом» по трансферу Самошникова за 4,5 млн евро.

«Спартак» финишировал на четвертом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 57-ю очками. «Локомотив» стал шестым с 53-я баллами.