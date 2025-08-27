«Спартак» возглавил группу С в Кубке России по футболу

Фото: spartak.com

В матче 3-го тура Кубка России московский «Спартак» всухую разгромил «Пари-НН» со счетом 4:0 и возглавил турнирную таблицу группы С. Это вторая победа красно-белых в рамках турнира в текущем сезоне.

Подопечные Деяна Станковича принимали гостей из Нижнего Новгорода у себя дома на «Лукойл Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Роман Зобнин (12), Илья Самошников (36), Антон Заболотный (69) и Даниил Зорин (88).

По итогам трех встреч «Спартак» набрал семь очков и занимает первое место в группе С. За ним следует махачкалинское «Динамо» с пятью очками. «Пари НН» заработал три очка и занимает третьею строчку. На последнем месте идет «Ростов». У желто-синих в активе ни одного набранного очка.